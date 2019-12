Atalanta-Verona, giallo sul gol di Di Carmine: la ricostruzione

ATALANTA VERONA GOL DI CARMINE / Match importante quello in scena a Bergamo tra Atalanta e Verona. I nerazzurri sono in piena corsa per la Champions League e affrontano i gialloblù, reduci dal ko con la Roma ma in ottima forma. La squadra di Gasperini se la gioca a pochi giorni dallo scontro decisivo in Champions con lo Shakthar, ma non può perdere di vista il campionato.

Al 23' scaligeri in vantaggio con il gol di Samuel, che sorprende la difesa dell'con un assist direttamente con le mani, da rimessa, di

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una rete che, però, ha avuto bisogno di una revisione da parte della tecnologia. Pochi metri più indietro, infatti, c'era un altro giocatore del Verona con il pallone in mano, pronto anche lui a battere la rimessa laterale. Da qui nascono le proteste dei bergamaschi, ma il gol viene poi in ogni caso convalidato da Valeri. Verosimilmente Rrahmani è stato abbastanza veloce da lasciare il pallone prima che il suo compagno Faraoni rimettesse in gioco il pallone servendo Di Carmine.