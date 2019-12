CALCIOMERCATO FIORENTINA NAPOLI GATTUSO / "Mi piace molto la sua grinta". A 'Dribbling' Commisso non ha parlato solo di Federico Chiesa, ma anche strizzato l'occhio a Gennaro Gattuso dato come possibile sostituto di Montella in caso di esonero dello stesso allenatore campano: "Gattuso è calabrese come me - ha aggiunto il patron della Fiorentina - La sua grinta mi piace assai, anche io quando giocavo a calcio ci mettevo tanto carattere. Esonero Montella? Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato - ha risposto Commisso - ora vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Vincenzo ha la mia fiducia".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, colpo di scena Ibrahimovic: c'è il ritorno del Napoli

Calciomercato Napoli, sprint per Amrabat: le ultime di CM.IT