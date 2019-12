PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ATALANTA VERONA/ Primo tempo dell'anticipo delle 15 tra Atalanta e Verona che si chiude 1-1. La prima occasione è per i padroni di casa. Al decimo minuto pasticcio dei difensori in casacca gialla che porta Muriel davanti al portiere avversario, ma spreca tutto calciando male. A trovare il vantaggio sono gli ospiti. Al 23' si distrae la difesa della dea, Faraoni serve direttamente da rimessa laterale Di Carmine che tira tra le gambe di Gollini e porta in vantaggio il Verona. Al 44' arriva il pareggio nerazzurro grazie ad un grande tiro esploso dal destro di Malinovskiy che finisce sotto l'incrocio dei pali. Ci si aspetta un grande spettacolo nella ripresa.

ATALANTA

Gollini 5.5

Toloi 6

Djimsiti 5

Palomino 5

Hateboer 5.5

Pasalic 5.5

Freuler 6

Castagne 6

Gomez 6.5

Ilicic 6 (dal 28' Malinovsky 7)

Muriel 5.5

All.

Gasperini 6

VERONA

Silvestri 6

Rrahmani 5.5

Dawidowicz 6

Bocchetti 5.5

Faraoni 6.5

Amrabat 6

Veloso 5.5

Lazovic 5.5

Pessina 6

Zaccagni 6

Di Carmine 7

All. Juric 6

Arbitro: Valeri 6

TABELLINO

ATALANTA-VERONA 1-1 (risultato parziale)

ATALANTA (3-4-2-1); Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic (dal 28' Malinovskiy); Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Masiello, Arana, Gosens, Ibanez, Kjaer, de Roon, Piccoli, Barrow. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. A disposizione: A disposizione: Radunovic, Berardi, Kumbulla, Vitale, Empereur, Adjapong, Danzi, Henderson, Verre, Tutino, Pazzini, Stepinski. All. Juric

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma2)

Var: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

Ammoniti: 20' Hateboer, 31' Veloso, 40' Bocchetti

Espulsi:

Marcatori: 23' Di Carmine, 44' Malinovsky

Marco Deiana