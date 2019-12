CALCIOMERCATO MILAN BORINI / Sembra giunta davvero agli sgoccioli l'avventura al Milan di Fabio Borini.

Il futuro dell'attaccante, mai utilizzato da Stefano, potrebbe essere indove ha già indossato le maglie di Sunderland e Liverpool.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, Pioli: "Ibrahimovic? Come regalo di Natale..."

Calciomercato Milan, Borini verso il Crystal Palace: le ultime

Stando al 'London Evening Standard' la sua prossima destinazione potrebbe essere il Crystal Palace di Hodgson, alla ricerca di rinforzi per l'attacco. Tra i due club i contatti sono già partiti i primi contatti. Il club rossonero punta a cederlo a gennaio per evitare di perderlo a zero a giugno 2020, quando scadrà il suo contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo di scena Ibrahimovic: c'è il ritorno del Napoli

Calciomercato Milan, scippo a Mourinho: i dettagli