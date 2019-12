CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Inevitabile tornare a parlare di Ibrahimovic nella conferenza stampa pre Bologna-Milan di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha risposto così ad una nuova domanda sul possibile ritorno dell'attaccante svedese "Più sereno con Ibra? Babbo Natale arriva il 25 dicembre, voi ne state parlando da mesi. Come regalo penso solo ai tre punti di domani".

Per Ibrahimovic nei prossimi giorni il Milan potrebbe però avere a che fare di nuovo con il Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro sarebbe tornato sul giocatore, conche potrebbe muoversi per tentare lo sgambetto e superare i rossoneri. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Il futuro di Ibrahimovic sembra insomma tutt'altro che scritto: il Milan è avvertito.

