PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN / Tornati alla vittoria in casa del Parma dopo tre giornate, i rossoneri sono attesi da un'altra trasferta in terra emiliana. Alle 20.45 Bologna-Milan chiuderà il programma della quindicesima giornata di Serie A. Nonostante il successo nell'ultima giornata, la squadra di Pioli ha solamente un punto in più (17) rispetto a quelli della squadra felsinea, che è reduce dalla bella e prestigiosa vittoria per 2-1 in casa del Napoli. Un'impresa che la debacle in Coppa Italia contro l'Udinese ha solo parzialmente rovinato e che i padroni di casa sperano di bissare contro i rossoneri.

Calciomercato.it vi offre la sfida del Dall'Ara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Schouten, Poli; Skov Olsen, Palacio, Sansone.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli e Parma 21; Verona 18; Torino e Milan* 17; Bologna* e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo** 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia** 10; Spal 9.

* una partita in meno

**una partita da recuperare