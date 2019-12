DIRETTA SAMPDORIA PARMA FORMAZIONI / La doppia sconfitta in campionato e Coppa Italia contro il Cagliari ha interrotto una serie di quattro partite utili consecutive e i blucerchiati non vogliono e non possono concedersi altri passi falsi in Sampdoria-Parma. Ferma a 12 punti in classifica, la squadra allenata da Claudio Ranieri dovrà ritrovare la solidità difensiva messa in mostra prima della doppia sfida in Sardegna per avere la meglio sui ragazzi allenati da D'Aversa. I gialloblu vogliono invece riscattare la sconfitta interna contro il Milan, maturata negli ultimi minuti del match.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-PARMA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli 21; Parma* e Verona 18; Torino e Milan* 17; Bologna* e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo** 15; Sampdoria* 12; Genoa 11; Brescia** 10; Spal 9.

* una partita in meno

**una partita da recuperare