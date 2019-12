CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Inter-Barcellona di martedì prossimo sarà come una finale per la squadra di Conte. I nerazzurri saranno obbligati a vincere, considerato che il Borussia Dortmund dovrebbe avere vita facile in casa contro lo Slavia Praga, per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Calciomercato Inter, Vidal e Lautaro Martinez: possibile summit col Barcellona

Il match del 'Meazza' potrebbe però avere pure dei risvolti in ottica calciomercato. Tradotto: consentire alle dirigenze dei due club di affrontare faccia a faccia il discorso inerente ad Arturo Vidal, 'sogno' di Conte per gennaio ma per ora di difficile realizzazione dato che i catalani sono disposti a cederlo solo a titolo definitivo, e Lautaro Martinez che come noto è un obiettivo concreto del Barça per giugno.

Calciomercato, Lautaro-Barcellona: i catalani potrebbero offrire scambio shock. Ma l'Inter...

A proposito di Lautaro, il Barcellona è sempre più convinto di andare all'assalto del classe '97, autore fin qui di una grande stagione tanto che su di lui ha messo gli occhi pure il Manchester City di Guardiola.

Lada 111 milioni di euro, valida solo per l'estero nonché dal 1° al 15 luglio, non spaventa ma è probabile che prima di pensare di pagarla possa provare ad offrire delle contropartite all'Inter con l'intento ovviamente di abbassare il costo del cartellino: i nomi potrebbero essere quelli dello stesso Vidal e di Rakitic (il croato è ai margini e in uscita da tempo) , ma occhio anche a Ousmane. Il francese non ha 'sfondato' in Catalogna e per la società spagnola potrebbe avere più o meno la stessa valutazione.

Va detto, però, che il 22enne ha spesso problemi fisici (proprio ora è di nuovo ai box) e nell'avventura al Barça ha dimostrato non una grande professionalità, per cui è da escludere che l'Inter possa accettare un eventuale scambio con lui così come il suo coinvolgimento in qualche modo nell'operazione. L'intenzione del club targato Suning è comunque quella di tenere Lautaro e 'blindarlo' con un nuovo contratto. Come anticipato da Calciomercato.it, i suoi agenti sono a Milano ed è tutt'altro che impossibile un incontro con Marotta e Ausilio per affrontare la questione rinnovo: l'Inter è disposta ad alzargli se non raddoppiargli l'ingaggio, ma al contempo punta ad eliminare o al massimo innalzare - di molto - la clausola. Vediamo quale piega prenderà la trattativa. Barcellona e non solo rimangono sullo sfondo, pronte però a mettere i bastoni fra le ruote.

