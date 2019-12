CALCIOMERCATO LAZIO RISTOVSKI SPORTING CP / In attesa della sfida alla Juventus, la Lazio è già attiva sul mercato. Il club biancoceleste ha ufficializzato la cessione di Durmisi al Nizza e starebbe pensando ad un nuovo innesto sugli esterni. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Calciomercato Lazio, torna di moda Ristovski

Stando quanto riferisce 'A Bola', il giocatore macedone potrebbe tornare di moda per la Lazio. Il classe 1992, vicinissimo ai capitolini nello scorso mercato invernale, sarebbe infatti in uscita dallo Sporting CP. Il club lusitano sta pensando di cedere alcuni giocatori per fare cassa ed uno di questi sarebbe proprio lo stesso Ristovski. Il contratto del macedone, terzino o laterale destro, in grado di giocare anche a sinistra, scade nel giugno 2022 ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Il giocatore sarebbe felice di tornare in Italia, dove già ha giocato, tra le altre, con la maglia del Parma.

