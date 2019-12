DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI / Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Perugia, Sassuolo-Cagliari rappresenta per i neroverdi un'immediata occasione di riscatto davanti al proprio pubblico. Di fronte, la squadra di De Zerbi si troverà una delle squadre più in forma del campionato, capace di una rimonta formidabile lunedì scorso contro la Sampdoria. I neroverdi dal canto loro, galvanizzati dal 2-2 in casa della Juventus, hanno bisogno di una vittoria per cercare di allontanare la zona retrocessione.

Calciomercato.it segue la partita del Mapei Stadium in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CAGLIARI

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Djuricic, Berardi Caputo, Boga. ALL.: De Zerbi

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran. ALL.: Maran.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus 36; Lazio 33; Roma e Cagliari 29, Atalanta 28; Napoli 21; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Udinese, Lecce e Sassuolo** 15; Sampdoria 12; Genoa 11; Brescia** 10; Spal 9.

*una partita da recuperare