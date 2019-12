CALCIOMERCATO TORINO SPAL PETAGNA NEDELEV / A caccia di rinforzi in attacco da affiancare ad Andrea Belotti. Il Torino vuole risalire in classifica e a gennaio è pronto ad investire sul mercato specialmente nel reparto offensivo. Le prestazioni di Simone Zaza hanno fin qui deluso e il lucano è destinato a lasciare il club granata, specie dopo gli attriti avuti con Walter Mazzarri: per lui si parla di un possibile ritorno al Sassuolo. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE ---->Fiorentina, annuncio di Montella sulle condizioni di Chiesa

Calciomercato Torino, Petagna primo obiettivo

Secondo 'Tuttosport', con Zaza in partenza, il sogno per l'attacco granata è Andrea Petagna. La trattativa però non è affatto semplice. L'attaccante triestino è il primo nome della lista della dirigenza torinista, ma la Spal non sembra intenzionata a privarsene, soprattutto a gennaio vista la classifica da risalire per cercare di salvarsi.

Il Torino però cerca da tempo il giocatore, accostato in estate anche a Lazio ed Inter e non è escluso che possa proporre ai ferraresi alcune contropartite tecniche gradite a: in primise poi

LEGGI ANCHE ---->Calciomercato Spal, riflettori su Igor: ULTIME CM.IT

Calciomercato Torino, obiettivo un talento bulgaro

Oltre a Petagna per il fronte offensivo il Toro guarda anche in Bulgaria. Piace il nazionale bulgaro Todor Nedelev, centrocampista offensivo in grado di giocare anche come ala. Nedelev, classe 1993, gioca nel Botev Plovdiv e ha da poco rinnovato il proprio contratto sino al giugno 2021. In patria viene considerato l'erede naturale di Hristo Stoichkov. Un paragone certamente pesante, ma i granata sembrano particolarmente interessati. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 4 milioni di euro, ma il club di Cairo deve superare la concorrenza tedesca. Sul giocatore ci sono infatti Werder Brema e Colonia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Parla il doppio ex: "Fiorentina e Torino due squadrette"

Calciomercato Milan, pretendente di lusso per Piatek: testa a testa con Belotti!