MILAN INTER JOVIC AUBAMEYANG ARSENAL REAL MADRID / Arrivato al Real Madrid come uno degli acquisti più costosi dell'estate, Luka Jovic non ha certo confermato quanto di buono fatto con la maglia dell'Eintracht Francoforte. L'attaccante serbo, nato in Bosnia, è fino ad ora sceso in campo soltanto 9 volte in Liga, totalizzando appena una rete. Jovic sta facendo estremamente fatica ad inserirsi nella rosa madrilena ed ecco che il suo futuro nella capitale spagnola appare già in bilico. Da qui l'idea del Milan di puntare su di lui per l'attacco. Il suo nome è un possibile piano B rispetto all'alternativa Ibrahimovic. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI.

Calciomercato Milan e Inter, sogni per l'attacco

Dalla Spagna confermano l'interesse del Milan per Jovic, considerato insieme a Giroud la vera alternativa ad Ibrahimovic. Giroud che piace non solo al Milan, ma anche all'Inter.

Il francese è in uscita dale i nerazzurri sarebbero pronti ad affondare il colpo. Per l'attacco interista il sogno sarebbe però Pierre. La situazione in casaè tutt'altro che chiara: l'ipotesi di un addio al club londinese appare tutt'altro che remota e l'potrebbe approfittarne. L'affare è certamente difficilissimo, soprattutto per la folta concorrenza. Il Barcellona sarebbe pronto ad un assalto già a gennaio , ma ora ecco spuntare la clamorosa ipotesi che coinvolgerebbe anche Jovic, il Real Madrid e quindi anche il Milan.

Calciomercato Milan e Inter, scambio Jovic-Aubameyang

Secondo quanto riferito dal 'Sun', il Real Madrid starebbe pensando di virare con forza su Aubameyang per gennaio. L'affare è complesso, ma i 'Blancos' sarebbero pronti a mettere sul piatto proprio il cartellino di Luka Jovic. Il club spagnolo vorrebbe provare quindi a convincere l'Arsenal inserendo il centravanti serbo nella trattativa. Intanto, sottolinea il tabloid britannico, Aubameyang vorrebbe attendere il nome del nuovo allenatore prima di decidere se firmare un nuovo contratto con i londinesi (quello attuale scade nel giugno 2021) oppure chiedere la cessione.

