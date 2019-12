CALCIOMERCATO ROMA MILAN ESPANYOL MARIANO DIAZ REAL MADRID / Già in estate il suo nome figurava nella lista dei partenti di casa Real Madrid, ora Mariano Diaz sta vivendo una prima parte di stagione da separato in casa. L'attaccante di origni dominicane non è mai sceso in campo in questa stagione: Zidane non lo considera parte del proprio progetto e un suo addio a gennaio appare sempre più plausibile. In estate il suo nome è stato accostato, tra le altre, a Milan e Roma, che potrebbero farci nuovamente un pensiero nel corso del mercato invernale. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI.

Calciomercato Roma e Milan, l'Espanyol punta Mariano Diaz

Il 26enne attaccante ex Lione può rappresentare un'occasione importante per giallorossi e rossoneri, ma ancora il Real Madrid non ha ricevuto proposte da club italiani. L'unica offerta pervenuta è quella dei qatarioti dell'Al Rayyan, che possono garantire al giocatore i 4,5 milioni di euro d'ingaggio. Mariano preferirebbe però restare in Europa e un'occasione potrebbe arrivare proprio dalla Liga. A far concorrenza a Milan e Roma potrebbe essere l'Espanyol. Lo riferisce 'As', che sottolinea come il club catalano starebbe pensando di chiedere il giocatore in prestito. Ad agevolare l'affare ci sarebbe l'aumento di capitale per il monte salariale in vista di gennaio. L'Espanyol potrebbe dunque garantire a Mariano lo stipendio richiesto. I biancoblù di Barcellona hanno necessariamente bisogno di un innesto nel reparto offensivo, per cercare di risalire la china in classifica, vista l'attuale penultima posizione. Il calciatore, nel caso in cui dovesse lasciare Madrid, sarebbe però più propenso a fare le valigie in maniera definitiva.

