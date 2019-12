Calciomercato Napoli, Mertens-Callejon sempre più in bilico

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON / Gara cruciale per il futuro del Napoli, oggi alle 18 in casa dell'Udinese. Azzurri che vengono da un periodo fortemente negativo e devono assolutamente vincere con i friulani per tentare una difficile rimonta in campionato, ma gli interrogativi sulla situazione in casa partenopea sono molteplici, a partire dalla posizione del tecnico Ancelotti, a rischio in caso di altri risultati deludenti oggi e contro il Genk in Champions League. In più, le discussioni sul futuro di diversi giocatori aumentano.

Calciomercato Napoli, aria di addio per Mertens e Callejon

La posizione più a rischio è quella di Dries Mertens e Josè Callejon.

I due potrebbero partire dalla panchina anche nel match odierno, a conferma delle nubi che si addensano sul loro futuro. Secondo 'Il Mattino' oggi in edicola,starebbe ragionando seriamente su una possibile conclusione anticipata della loro esperienza in azzurro, già a gennaio. Ai microfoni di Calciomercato.it, tuttavia, l'agente di Callejon ha smentito l'addio al Napoli . Sviluppi della situazione, in ogni caso, da monitorare costantemente, tutto il Napoli è appeso a un filo.

