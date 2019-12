CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC BOLOGNA KEAN PIATEK / Weekend di campionato molto importante per il Milan, impegnato in casa del Bologna. I rossoneri ricominciano dall'Emilia, dopo la vittoria della settimana scorsa a Parma che ha almeno parzialmente rilanciato la squadra rossonera. La squadra di Pioli, ora, punta al secondo successo consecutivo, per provare finalmente ad affacciarsi nella parte sinistra della classifica. Contro i rossoblu', sfida suggestiva per più motivi, contro l'ex Mihajlovic ma anche contro la principale rivale, al momento, per Ibrahimovic.

L'offerta presentata dai rossoneri allo svedese è ormai nota, si attende la risposta del centravanti che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Mihajlovic spera ancora, ma, come spiegato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha capito che il rischio che Ibra accetti il Milan è concreto. Il quotidiano sportivo ipotizza i possibili scenari, con il Bologna che sarebbe pronto, in caso di no di Ibra, a fiondarsi su, puntando sui buonuffici di. Non manca l'ipotesi più suggestiva: con Ibra al Milan, il ds rossoblu'potrebbe contattaree chiedere il prestito di, la cui titolarità con la maglia rossonera a quel punto sarebbe definitivamente a rischio.

