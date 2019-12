CALCIOMERCATO INTER DE PAUL UDINESE / Inter che dopo il pari per 0-0 contro la Roma ha perso l'occasione per provare ad allungare sulla Juventus e stasera rischia il sorpasso da parte dei bianconeri, impegnati contro la Lazio. Prima del match dell'Olimpico, alla 'Dacia Arena', in campo l'Udinese contro il Napoli. Match importante per la classifica precaria sia dei friulani che degli azzurri, in campo ci sarà quel Rodrigo De Paul obiettivo sensibile proprio dell'Inter e di Conte.

L'argentino ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' in cui ha parlato anche di mercato.

Calciomercato Inter, De Paul: "Conte un grande, che rapporto con Milito"

"Non posso dimenticare l'Udinese che mi ha portato qui, ma non ho paura di parlare di mercato - spiega - Fin quando sarò qui, darò tutto. Mi vedo a giocare come mezzala. Conte ne cerca una, eh? E' un grande allenatore. A gennaio si erano dette tante cose su di me, poi certi discorsi non sono stati approfonditi. Parlo molto con Lautaro, mi dice molto dell'Inter di oggi. E seguo sempre i consigli di Milito, anche se non rivelo cosa ci diciamo. Non so se valgo 40 milioni come dite voi giornalisti e se l'Udinese, essendo più tranquilla in classifica, potrebbe cedermi. Ma andrei via solo se ne fossimo contenti entrambi. Voglio un addio felice e senza rimorsi, quando sarà".

