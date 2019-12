CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA EMRE CAN / Sabato importante per la Juventus, che dopo il pareggio tra Inter e Roma può ritornare già dopo una settimana in vetta alla classifica. La squadra di Sarri si reca all'Olimpico in visita alla Lazio terza in classifica, con i tre punti i bianconeri possono sorpassare nuovamente i nerazzurri. Sfida difficile però contro i bianconeri di Inzaghi, reduci da sei vittorie consecutive. Al tempo stesso, durante questo sabato di campionato, il CFO Paratici porterà avanti le sue riflessioni in tema di mercato.

CLICCA QUI per tutte le news di calciomercato!

LEGGI ANCHE: ----> Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Rakitic-Emre Can

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in particolare, il dirigente bianconero avrebbe riallacciato, nell'ultimo periodo, i contatti con il Barcellona per lo scambio tra Rakitic ed Emre Can. Entrambe le società vogliono infatti muoversi sul mercato ma per farlo devono operare cessioni, utili anche ad alleggerire il rosso di bilancio. Per ora, però, ancora nulla di fatto. Nuovo rinvio, se ne riparlerà prossimamente.

La Juventus deve mettere a segno un colpo a centrocampo dopo l'infortunio di, ma la sensazione è che Rakitic sia un profilo che non rientri pienamente nel gradimento del club campione d'Italia, per l'età non più verdissima (32 anni).

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Juventus, sostituto Khedira: Sarri fa i nomi

Calciomercato Juventus, Paratici avanti con la linea verde

Paratici, dunque, come noto, è pronto ad abbracciare la linea verde. Sono risaputi i contatti a vario titolo per Chiesa, Tonali e Kulusevski, giocatori per i quali la sfida con l'Inter è più che mai aperta, in campo come fuori. Senza dimenticare Zaniolo. Si comincia dalle cessioni, per monetizzare e reperire risorse: Mandzukic sarà il primo, altri seguiranno, situazioni da monitorare costantemente.

LEGGI ANCHE: ----> Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic in bianconero? La risposta

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, spunta il no di Eriksen

Calciomercato Inter, nuovi ostacoli per Rakitic