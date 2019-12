Inter,-Roma, Conte e Marotta tardano all'uscita: vertice di mercato?

INTER CONTE MAROTTA / Gli ultimi ad uscire da 'San Siro' Antonio Conte e Beppe Marotta. Il tecnico e l'Ad dell'Inter si sono intrattenuti un po' di tempo in più nella pancia del 'Meazza' rispetto al resto della truppa nerazzurra dopo lo 0-0 con la Roma.

Probabile che i due ex, oltre ad analizzare il pareggio a reti bianche di stasera contro i giallorossi, abbiano discusso su come preparare la prossima e decisiva sfida di martedì incontro il

Non è da escludere, inoltre, che Conte e Marotta si siano intrattenuti per un breve aggiornamento anche sulle possibili mosse di mercato per la finestra di gennaio. Proprio in casa blaugrana l'oggetto dei desideri di Conte è Arturo Vidal, con l'allenatore salentino che ha però rinnovato la fiducia alla rosa a sua disposizione, prendendo le difese di alcuni giocatori dopo qualche fischio piovuto dagli spalti: "Guai a chi tocca questi ragazzi. Sono troppo orgoglioso e contento di essere l’allenatore di questo gruppo", le sue parole in conferenza stampa.