Inter-Roma, Mancini: "Grande spirito". Poi 'replica' a Conte

INTER ROMA MANCINI / Prezioso pareggio della Roma sul campo della capolista Inter. Gianluca Mancini ha parlato in zona mista al termine dell'anticipo di 'San Siro': "È un buon punto. Abbiamo lavorato bene collettivamente in fase difensiva. Abbiamo giocato con grande spirito, ci siamo dati tutti un grande aiuto in campo. Ci voleva questo per fare risultato contro un'ottima squadra come l'Inter. Conoscevamo i loro punti forti e deboli, l'abbiamo preparata bene.

Loro hanno creato più occasioni, favoriti però dai nostri errori. A noi invece è mancato l'ultimo passaggio. Loro hanno spinto alla fine, trascinati anche dal pubblico, però abbiamo retto bene. Siamo consapevoli della nostra forza.lavora bene e noi lo stiamo seguendo con grande entusiasmo.migliore in campo per? Il mister è molto preparato, l'ha vista così dalla panchina. Mirante ha fatto delle grandi parate,un po' meno, però per i primi 30 minuti abbiamo tenuto palla solo noi. È stata una gara molto equilibrata".