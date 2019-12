INTER ROMA SKRINIAR / Milan Skriniar è intervenuto in zona mista dopo il pareggio a reti bianche di 'San Siro' contro la Roma. Il difensore slovacco dell'Inter si rammarica per la mancata vittoria: "Vista la partita e le occasioni create, sono due punti persi.

Però incontravamo un'ottima squadra come la Roma, che segna tanto. Siamo stati bravi a non prendere gol. Nel primo tempo abbiamo pressato bene, ripartivamo creando pericoli: peccato non aver sfruttato le occasioni, c'è stata un po' di sfortuna. Le assenze? Ci dispiace per gli infortuni, però abbiamo tanti ottimi giocatori. Chiunque scende in campo dà il massimo".