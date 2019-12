Roma, punto infortunati: le condizioni di Pau Lopez e Santon

INTER ROMA INFORTUNATI SANTON PAU LOPEZ / La Roma di Fonseca esce indenne da San Siro pareggiando per 0-0 sul campo della capolista Inter. Il punto di questa sera è però costato ancora una volta carissimo dal punto di vista dell'infermeria che continua irrimediabilmente a riempirsi. Inter-Roma aveva fatto già registrare gli infortuni di Pau Lopez (neanche in panchina) e Dzeko, subentrato solo a gara iniziata.

Nel corso della sfida dopo appena un quarto d'ora le cose sono addirittura peggiorate con il KO di Davideche è uscito per un problema alla coscia. Al suo posto è entrato Spinazzola , anche lui reduce da un mese di stop per infortunio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Roma, le condizioni di Santon e Pau Lopez

Su una Roma già martoriata dagli infortuni è arrivata quindi anche la tegola Santon che stando alle ultime informazioni ha accusato un fastidio al flessore sinistro tutto da verificare nei prossimi giorni. Pau Lopez invece sentiva fastidio ad una vecchia cicatrice e di conseguenza Fonseca, precauzionalmente, ha preferito non rischiarlo questa sera contro l'Inter.

