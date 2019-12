INTER ROMA CONTE / L'Inter non è riuscita a proseguire la striscia vincente con la Roma, non andando oltre lo 0-0. Rammaricato per il risultato il tecnico nerazzurro Antonio Conte, che a 'Sky Sport' elogia i suoi: "Abbiamo sofferto il possesso palla della Roma? Alla fine il migliore in campo è stato Mirante, noi abbiamo rischiato pochissimo - ha spiegato - Dovevamo fare gol, abbiamo avuto le occasioni per farlo. In gare equilibrate come queste, è fondamentale per indirizzare la partita. Potevamo essere più cattivi sotto porta, niente da rimproverare a nessuno comunque. Candreva? Non mi va di parlare di eventuali infortunati, col Barcellona giocheremo in undici e ognuno darà l'anima.

Dobbiamo cercare di arrivare alla sosta nel miglior modo possibile, sappiamo le difficoltà che abbiamo ma sono contento della risposta dei giocatori. Il pubblico deve sostenerci come sta facendo, è un momento molto importante. Non mi sono piaciuti però i fischi su qualche errore o stop sbagliato. Ho bisogno di tutti e i tifosi devono capirlo, non è facile giocare a San Siro e abbiamo molti ragazzi giovani. Mi premeva dirlo perché voglio proteggere il gruppo, non dobbiamo diventare presuntuosi. Il modo di giocare? I lati positivi di una pressione alta sono che puoi creare facilmente occasioni, ma fisicamente è dispendioso e se non recuperiamo palla il campo per gli avversari si può aprire. Non era semplice oggi contro una squadra brava a palleggiare, nel complesso siamo stati bravi. Come giocheremo col Barcellona? Non è facile giocare contro di loro, difendere a 50 metri dalla porta dipenderà anche da quanta benzina nelle gambe avremo. Faremo il meglio possibile, ma stiamo giocando tante gare ravvicinate. Poi parlare da seduti è più facile...".