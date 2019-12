INTER ROMA FONSECA FLORENZI / Inter-Roma si conclude sullo 0-0, prestazione positiva dei giallorossi con il tecnico Fonseca che nel postpartita, a 'Sky Sport', è molto soddisfatto: "Negli ultimi metri abbiamo sbagliato a volte la decisione finale, ma abbiamo fatto una buona partita - ha spiegato - Volevamo giocare a viso aperto e penso che in alcuni momenti abbiamo avuto il totale controllo del match. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, le occasioni principali dell'Inter sono venute dalla nostra costruzione. Abbiamo provato sempre con coraggio, a volte abbiamo sbagliato ma voglio che la squadra si comporti così.

Per giocare con una squadra così, abbiamo bisogno di avere personalità.è stato molto bravo, ma in tutti hanno difeso bene. Con l'Inter non è facile, siamo stati molto sicuri.ha fatto molto bene, è un buon portiere. Classifica? Al momento non è importante, penso alla prossima partita. Colgiocheremo una partita molto importante, penso a quello.? E' una questione di opzioni. Con l'infortunio diho pensato che Spinazzola fosse più veloce e ci fosse più utile, ma Florenzi si allena sempre molto bene".