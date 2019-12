Inter-Roma, Skriniar: "Siamo tutti un po' dispiaciuti"

INTER ROMA SKRINIAR / Al termine della sfida di San Siro tra Inter e Roma ha parlato Milan Skriniar ai microfoni di 'Sky Sport' commentando il pareggio contro i giallorossi con un pizzico di rammarico: "Siamo tutti un po dispiaciuti perchè abbiamo fatto una buona prestazione. Questa partita si doveva vincere anche se la Roma è una buona squadra. Io non ero arrabbiato, ma solo dispiaciuto.

Queste emozioni in campo ci servono. La Roma ha palleggiato molto bene nel primo tempo. Siamo stati troppo bassi mentre nella ripresa ci siamo alzati per prenderli in pressing.? Non molla un centimentro ed anche noi dobbiamo fare così".

