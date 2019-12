Calciomercato, il prossimo allenatore del Manchester City: l'annuncio di Guardiola

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA ARTETA / Tanti dubbi intorno al futuro di Pep Guardiola che nei giorni scorsi era stato accostato addirittura al Milanin una remota ipotesi di cambio di proprietà. Intanto il tecnico catalano in conferenza stampa alla vigilia del derby di Manchester ha parlato del suo possibile erede al City: "Chi può prendere il mio posto al City in futuro? Arteta è sicuramente in grado di farlo. Ma dipende da lui, dal club, da molte cose che non posso decidere io. Non sono una persona che punta una pistola alla testa ai membri del mio staff o ai miei giocatori per dire cosa devono fare. Siamo essere umani, tutti hanno sogni e desideri. Speriamo che possa rimanere questa stagione e nella prossima e il più a lungo possibile in questo club".

Manchester City, Guardiola pronto al derby

Arteta potrebbe quindi essere l'erede di Guardiola che ha anche presentato la sfida con i 'Red Devils': "Hanno giocatori bravi e incredibilmente veloci e credono in quello che fanno - ha proseguito il tecnico catalano - Sono rimasto colpito". Appuntamento fissato a domani alle ore 18.30 per il confronto diretto con i diavoli rossi di Solskjaer.

