INTER ROMA PAGELLE TABELLINO / La Roma esce imbattuta da 'San Siro' nell'atteso anticipo della 15° giornata di Serie A. Frena la capolista Inter, che adesso rischia nuovamente il sorpasso dall'antagonista Juventus. Lautaro Martinez 'tradisce' Conte: stavolta l'argentino e Lukaku non riescono a togliere le castagne dal fuoco ai nerazzurri. Smalling imperioso nel cuore della difesa romanista, Pellegrini illumina la manovra di Fonseca. De Vrij regge il confronto dalla parte opposta, mentre Zaniolo non demerita da falso nueve. Mirante non fa rimpiangere Pau Lopez e salva su Lukaku e Vecino. Ko per infortunio, nel corso del primo tempo, l'ex Santon e Candreva.

INTER

Handanovic 6 - La Roma fa la partita, ma non lo impegna praticamente quasi mai. Sicuro nel primo tempo su un sinistro rasoterra di Zaniolo.

Godin 6,5 - Gli avanti romanisti non danno punti di riferimento: l'ex Atletico legge bene le situazioni, se la cava con intelligenza.

De Vrij 7 - Chiude ogni varco, gran senso della posizione. Difficile coglierlo impreparato: una sicurezza.

Skriniar 6 - Bada al sodo, senza troppi fronzoli. Limita le uscite palla al piede.

Candreva 5,5 - Non trova mai il fondo, costretto ad agire da quinto difensivo con la Roma che spinge. Esce per un problema fisico (46' Lazaro 5 - Non sfrutta l'occasione. Pasticcia sulla destra, perde il confronto con Kolarov).

Borja Valero 6 - Fa il suo, ai suoi ritmi. Non ha il cambio di passo, ma fa valere esperienza e qualità (72' Asamoah 6- Forze fresche per il rush finale).

Brozovic 5,5 - Fa scudo davanti la difesa e cerca di verticalizzare quando ne ha la possibilità. Si divora la rete del vantaggio prima dell'intervallo.

Vecino 6 - Sempre velenoso con i suoi inserimenti: Mirante si supera e gli nega un gol praticamente fatto. Tentenna un po' quando c'è da innescare le due punte.

Biraghi 5,5 - Troppo timido, non affonda a sinistra. Cerca di dar man forte al pacchetto arretrato (88' D'Ambrosio).

Lautaro Martinez 4,5 - Stavolta stecca. Spento nel primo tempo, non cambia marcia nella ripresa malgrado qualche buon guizzo.

Lukaku 5,5 - Ha subito un'occasionissima: Mirante si supera sul suo sinistro. Con Smalling ha vita dura, non demorde e combatte. Però non riesce ad incidere come dovrebbe.

Allenatore: Conte 6 - Inter senza il solito mordente, poco cattiva in alcune fasi della contesa. Lascia il pallino del gioco alla Roma, andando comunque più vicina al gol rispetto con Lukaku, Brozovic e Vecino.

Una frenata che rischia di costare la vetta, nuovamente in favore della rivale Juventus.

ROMA

Mirante 7,5 - Non fa rimpiangere Pau Lopez: a freddo mura Lukaku, poi si ripete nella ripresa con Vecino.

Santon s.v. (16' Spinazzola 6 - Alterna cose interessanti ad errori banali. Si fa trovare comunque pronto).

Smalling 8 - Assoluto dominatore dell'area romanista. Non sbaglia un anticipo, sovrasta tutti: lascia le briciole a Lautaro e Lukaku. Lucido anche in fase di costruzione.

Mancini 6,5 - Spalla ideale di un leader come Smalling. Ci mette grande attenzione.

Kolarov 6,5 - Spinge con costanza a sinistra. Il suo mancino è sempre una fonte di gioco preziosa.

Veretout 6 - Inizio disastroso, quando regala una palla d'oro a Lukaku. Cresce e detta i tempi alla Roma strada facendo.

Diawara 6,5 - Muscoli e sostanza in mediana. Corazziere che copre le spalle ai fantasisti di Fonseca.

Mkhitaryan 6 - Si accende a sprazzi, buona l'intesa a destra con Spinazzola. Gli manca ancora la necessaria continuità causa il lungo stop per infortunio (89' Florenzi s.v.).

Pellegrini 6,5 - Illumina la manovra della Roma, con tocchi felpati e che tolgono il tempo agli avversari. Detta legge sulla trequarti: l'uomo di riferimento dello scacchiere di Fonseca.

Perotti 5,5 - Vispo nella prima parte, tocca un gran numero di palloni. Quasi inesistente al rientro in campo dopo l'intervallo. (67' Dzeko 5,5 - Non è al top della forma e si vede).

Zaniolo 6 - Se la cava egregiamente da falso nueve. Fa valere fisico e tecnica, si destreggia da veterano. Meno intrapredente da trequartista.

Allenatore: Fonseca 6,5 - Gran possesso palla, nel primo tempo l'Inter gira a vuoto. I suoi però pungono poco davanti ad Handanovic. Punto prezioso in casa della capolista viste anche le assenze.

Arbitro: Calvarese 5.5 - Non convince su qualche cartellino giallo. Alcune sbavature si fanno notare.

TABELLINO

Inter-Roma 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (46' Lazaro), Vecino, Borja Valero (72' Asamoah), Brozovic, Biraghi (88' D'Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Politano, Dimarco, Esposito, Agoume, Bastoni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon (16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan ('89' Florenzi), Pellegrini, Perotti (67' Dzeko); Zaniolo. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Under, Kalinic, Antonucci

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Godin (I), Lazaro (I), Mancini (R), Brozovic (I)

Espulsi:

Note: recupero 2' e 3'; spettatori 67.008