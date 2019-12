Inter-Roma, Totti in tribuna: il saluto con Fienga

INTER ROMA TOTTI FIENGA / Anticipo di lusso a San Siro tra Inter e Roma con i nerazzurri che puntano a mantenere il primato in classifica mentre i giallorossi hanno una zona Champions tutta da conquistare sul campo. A dar manforte alla truppa di Fonseca ci ha pensato anche Francesco Totti che è tornato sulle tribune di San Siro nelle vesti di tifoso della sua ex squadra. L'ex numero 10 è arrivato in tribuna ed ha scambiato alcune battute con il ceo giallorosso Guido Fienga in favore di telecamera.

Assieme a lui anche l'ex ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio.

Lo stesso Fienga, dirigente della Roma, fu l’uomo della società che l’anno scorso aveva provato a trattenere sia Totti che Daniele De Rossi in giallorosso

