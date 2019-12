Atalanta, infortunio Duvan Zapata: il colombiano fa chiarezza

ATALANTA INFORTUNIO DUVAN ZAPATA / L'Atalanta di Gasperini aprirà domani il sabato di Serie A tra le mura amiche contro il Verona. Il tecnico bergamasco dovrà però rinunciare per l'ennesima volta al proprio centravanti principe, Duvan Zapata sul quale aleggia da diverso tempo il mistero legato al suo infortunio. L'ex doriano infatti continua a restare ai margini della squadra dopo il problema fisico accusato il 12 ottobre nella gara tra Colombia e Cile.

Si trattava di una lesione all'adduttore destro che nelle previsioni doveva essere curata in circa un mese circa e che invece tiene ancora il colombiano ai box.

Atalanta, Zapata parla dell'infortunio: la verità

Lo stesso Duvan Zapata dopo le voci degli ultimi tempi ha provato a prendere di petto la situazione esprimendosi in prima persona con una storia su Instagram per fare chiarezza sul suo infortunio: "In questi giorni ho letto molte cose sbagliate sul mio infortunio e vorrei fare chiarezza. Innanzitutto, voglio precisare che non è vero che sono guarito e non sono ancora tornato solo perché ho paura a calciare. La verità è che purtroppo ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di recupero, ecco perché non gioco. Ma sto lavorando per rientrare il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare i miei compagni”. Il colombiano è stato a Villa Stuart per ulteriori controlli a inizio settimana e Gasperini spera di ritrovarlo al più presto.

