CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN RASHICA / Non solo il Milan su Milot Rashica, talento del Werder Brema già a quota 6 gol e 3 assist in Bundesliga. Secondo quanto riportato dal portale 'Kreiszeitung', infatti, anche il Napoli avrebbe messo nel mirino il fantasista classe 1996. Rashica ha un contratto in scadenza nel 2022 con il club tedesco e nel mese scorso ha parlato così del suo futuro: "Sono molto sereno, ho un contratto lungo fino al 2022 e abbiamo una squadra fantastica. Futuro? È difficile pianificarlo con largo anticipo".

Milan e ora Napoli restano dunque alla finestra per il talento kosovaro.

