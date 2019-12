FIORENTINA MONTELLA CHIESA / La Fiorentina ritrova Federico Chiesa. Come annunciato da Vincenzo Montella in conferenza stampa, l'esterno viola tornerà a disposizione per la delicata trasferta sul campo del Torino: "Si è allenato con noi, è recuperato mentalmente e fisicamente e vuole esserci. Assenza Belotti? A noi mancano alcuni calciatori più importanti di lui per il Torino, ma sportivamente parlando mi fa piacere che non ci sia".

Su un possibile cambio di modulo senza Ribery: "Vorrei dare pochi vantaggi a Mazzarri perché lavora tanto sugli avversari. Ho diverse opzioni, posso schierare sia il 4-3-3 che il 3-5-2.

In attacco c'era l'idea di iniziare cone inserirea gara in corso.? È da valutare, non si è ancora allenato con il gruppo". Chiusura, infine, su, reduce da una doppietta in Coppa Italia: "Mi ha dato risposte importanti, ha fatto gol e si è sacrificato molto. È un ottimo ragazzo e un grande professionista, ho dovuto fare delle scelte anche se per noi è un titolare".

