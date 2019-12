CALCIOMERCATO INTER BOLOGNA DIMARCO DIJKS / In stagione fino ad ora ha totalizzato soltanto sette minuti ed è sceso in campo soltanto in un'occasione. Federico Dimarco non è certo una prima scelta per Antonio Conte e il suo futuro sembra essere lontano da Milano nella seconda parte di stagione. A gennaio è molto probabile che l'esterno mancino possa dire addio all'Inter e ora sembra spuntare una pretendente. Su Dimarco, che nelle ultime ore del mercato estivo è stato vicino a vestire la maglia del Sassuolo, c'è ora il Bologna. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Bologna pensa a Dimarco

Come rivela 'Il Resto del Carlino', il club rossoblù sta sondando il terreno per gennaio con l'obiettivo di arrivare ad un terzino sinistro. La società emiliana cerca infatti un sostituto di Dijks, visto l'infortunio del terzino olandese che dovrà stare fuori per tre mesi. Il club vorrà valutare attentamente Krejci e Denswil, ma è possibile che in inverno si decida di optare per un nuovo innesto, anche per regalare a Mihajlovic un'alternativa. Dimarco è uno dei nomi in pole position. L'altro giocatore seguito con attenzione dal Bologna è Barreca, che al Genoa non sta trovando molto spazio.

