Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LAZIO JUVENTUS FORMAZIONI DIRETTA TV DAZN / Vigilia del secondo big match della 15esima giornata di Serie A. Domani sera, alle ore 20.45, la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà la Juventus con l'obiettivo di allungare a sette la striscia di vittorie consecutive in campionato. La squadra di Sarri punta invece a riscattare il deludente pareggio interno contro il Sassuolo che ha permesso all'Inter di tornare in vetta alla classifica. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Juventus e dove vederla in tv e in diretta streaming.

Lazio-Juventus, Bernardeschi con Ronaldo e Dybala: le probabili formazioni

Sarri deve fare i conti con le nuove assenze di Khedira e Ramsey, oltre a quella di Douglas Costa. Tra i pali torna Szczesny, con la ormai consueta difesa composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo Bentancur e Matuidi agiranno ai lati di Pjanic, mentre sulla trequarti ci sarà Bernardeschi. Nessun dubbio infine sulla coppia d'attacco, con Dybala favoritissimo su Higuain per affiancare Ronaldo.

In casa Lazio c'è un solo ballottaggio per Simone Inzaghi, con Luiz Felipe al momento favorito su Bastos in difesa. Confermatissima la coppia d'attacco composta da Correa e il capocannoniere Immobile. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S.

Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

Lazio-Juventus, dove vederla in tv e in streaming: diretta su DAZN

Lazio-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN su tutte le Smart TV compatibili con l'app della piattaforma streaming e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox. Inoltre, la partita sarà visibile anche su Sky al canale 209 'DAZN1' per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso l'app presente nel nuovo decoder 'Sky Q'. Infine, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sui dispositivi mobili e su computer o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

