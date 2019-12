CALCIOMERCATO MILAN BOADU SPORTING CP / E' uno dei nuovi astri nascenti del calcio olandese. Il Milan ha messo gli occhi non solo su Myron Boadu ma anche su diversi talenti dell'Az Alkmaar. Il club biancorosso è la sorpresa di questa stagione in Eredivisie, secondo alle spalle dell'Ajax.

A trascinarlo c'è proprio, talentuoso attaccante classe 2001 abile a svariare su tutto il fronte offensivo e già autore di un gol all'esordio con la nazionale olandese. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI

Calciomercato Milan, anche lo Sporting CP su Boadu

Boadu è uno dei nomi nella lista dei possibili acquisti promessi dalla dirigenza rossonera a Pioli, ma la concorrenza non manca. Juventus e Roma vogliono iscriversi alla corsa del talentuoso 2001, ma anche in Premier League ci sono molte squadre vigili. Inoltre una nuova pretendente sembra arrivare dal Portogallo. Come riferisce 'A Bola', lo Sporting CP è a caccia di rinforzi offensivi e il tecnico Keizer starebbe guardando proprio in Eredivisie per nuovi acquisti in attacco. Boadu sarebbe uno dei profili valutati dalla squadra lusitana, pronta a battagliare con il Milan (e non solo) per arrivare al giovane talento oranje.

