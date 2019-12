INTER ROMA FONSECA PAU LOPEZ DZEKO / Pessime notizie per Paulo Fonseca a poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Roma. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Pau Lopez non ha recuperato dal problema muscolare e non sarà della partita. Al suo posto Mirante. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Solo panchina inoltre per Edin Dzeko, che non è ancora al meglio dopo la forte febbre dei giorni scorsi e non sarà rischiato dal primo minuto. L'attaccante bosniaco potrebbe entrare a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma:

Al suo posto, al centro dell'attacco, sarà adattato Nicolò, con l'inserimento di Florenzi o Perotti sulla trequarti al fianco di

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Florenzi, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo. All. Fonseca

