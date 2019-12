LAZIO JUVENTUS CONVOCATI SARRI / La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la complicata trasferta sul campo della Lazio. Assenti come ampiamente annunciato nei giorni scorsi Khedira e Ramsey, oltre a Douglas Costa. In attacco si rivede Marko Pjaca dopo l'ennesimo lungo stop. Al rientro anche Rabiot.

Ecco la lista completa: 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 10. Dybala 12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 20.

Pjaca 21. Higuain 23. Emre Can 24. Rugani 25 Rabiot 28. Demiral 30. Bentancur 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 38 Muratore 39 Portanova 77. Buffon

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus, tre mesi senza Khedira: da Emre Can a Eriksen e Allan, la strategia di Paratici

Calciomercato Juventus, maxi operazione pronta: che beffa per l'Inter!