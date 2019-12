ROMA SMALLING Solskjaer / Chris Smalling è atteso da un'altra importante prova, stasera a San Siro dove dovrà vedersela con Lukaku. Il centrale in questa prima parte di stagione ha dato ampie garanzie, diventando un punto di forza della Roma, che ora non ha alcuna intenzione di rinunciarci. Questa estate non in tantissimi avrebbero scommesso su Smalling, che oggi, invece, ha convinto proprio tutti.

La Roma ha così iniziato a trattare con il ManchesterUnited per il riscatto: le parti ancora sono distanti ma un accordo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus dovrebbe essere trovata.

L'agente di Smalling è stato più volte a Roma, confermando la volontà del calciatore di rimanere nella Capitale.

Sono state così subito allontanate le voci di un possibile interessamento da parte di

Solskjaer: "Smalling torna al Manchester United"

Da Manchester, però, non arrivano buone notizie. Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto in conferenza stampa, ha così parlato: "Se tornerà da noi in estate? Sì. Chris è un giocatore intelligente si è adattato bene in Serie A. Cambiare ambiente può essere un rischio ma Smalling ha dimostrato di eeser un tipo che ama sfide. Sono veramente felice perché sta facendo vedere il grande giocatore che è". Parole chiare quelle del tecnico dei Red Devils, che però non dovrebbero cambiare il futuro di Smalling, desideroso di continuare a vestire la maglia giallorossa.

