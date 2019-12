INTER VERONA OPERAZIONE SALCEDO / Eddie Salcedo dice stop per qualche mese alla sua stagione. L'attaccante dell'Inter, attualmente in prestito al Verona via Genoa, si è operato in giornata al ginocchio che aveva fatto crac in allenamento.

Verona, Salcedo torna tra febbraio e marzo: "E' andata meglio del previsto. Ora ho solo voglia di rialzarmi"

Il classe 2001, autore fino all'infortunio di un buon campionato con la maglia degli scaligeri allenati da Juric, potrà tornare ad allenarsi tra febbraio e marzo. "Preferisco sorridere. Sempre - le parole utilizzate da Salcedo dopo l'operazione attraverso un post su Instagram - Anche in un momento così difficile.

Avevo appena assaporato il gusto della Serie A...ed eccomi qui. E' andata però meglio del previsto: conto di tornare a lottare con i miei compagni, per il mio Verona già a febbraio. Un ringraziamento speciale al dottor Volpi, fantastico. Adesso ho solo voglia di rialzarmi, recuperare e star bene. E di continuare a sorridere".

