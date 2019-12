CALCIOMERCATO SERIE A STROOTMAN FIORENTINA MILAN INTER / Sembra tramontare l'ipotesi Serie A per KevinStrootman. Il centrocampista ex Roma nelle ultime settimane è stato accostato a diverse squadre del nostro campionato. Prima a Inter e Milan, poi alla Fiorentina: tutte alla ricerca di un mediano nel calciomercato di gennaio, che non sarà quasi certamente l'olandese.

André Villas-Boas, tecnico dell'OM ha parlato chiaramente: "Strootman è un professionista fantastico. Il suo futuro è rimasto incerto all'inizio della stagione - si legge su 'Le10Sport' - Ha risposto con buone prestazioni, è tra i primi 5 giocatori più usati.

È la scelta numero uno per il ruolo di playmaker", parole che lasciano pochi dubbi sull'importanza di Strootman per il Marsiglia.

Inter, Milan e Fiorentina sono dunque chiamate a guardarsi altrove.

Calciomercato, da Rakitic a Emre Can: obiettivi comuni

Le tre squadre di Serie A sono dunque chiamate a guardarsi altrove. Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per Rakitic, insieme alla Juventus, se il Barcellona deciderà effettivamente di liberarlo. La Fiorentina, invece, osserva Emre Can, che può lasciare i bianconeri. Sul tedesco, desideroso di un posto da titolare per non perdere la Nazionale, ci sono anche i rossoneri, che potrebbero puntarci qualora partisse Kessie. Sull'ivoriano è vivo l'interesse anche dei Viola.

