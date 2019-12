COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE / Si sono svolti questo pomeriggio i sorteggi degli ottavidifinale di CoppaItalia per conoscere le squadre che giocheranno in casa il match unico, in programma dal 14 al 20 gennaio. Sorteggio fortunato per Milan e Inter, entrambe giocheranno in casa le proprie partite contro Spal e Cagliari. Stessa sorte - tra le teste di serie - è toccata a Juventus e Torino, che sfideranno tra le mura amiche Udinese e Genoa.

Partita in trasferta, invece, per la, sul campo del, e per l'di Gasperini che dovrà vedersela a Firenze contro ladi Montella.

Giocheranno in casa anche Napoli e Lazio con le uniche squadre a rappresentare ancora la SerieB, Perugia e Cremonese.

Roma-Parma

Juventus-Udinese

Torino-Genoa

Inter-Cagliari

Milan-SPAL

Atalanta-Fiorentina