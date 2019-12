CALCIOMERCATO JUVENTUS INZAGHI / Alla vigilia della sfida con la Juventus era pressoché inevitabile, per Simone Inzaghi, la domanda in merito alla sua vicinanza alla panchina bianconera al termine della passata stagione: "Io alla Juve? E' normale che facciano piacere l'uscita di certe voci - ha detto il tecnico della Lazio in conferenza stampa - ma io dopo la conquista della Coppa Italia volevo solamente riflettere. In quel periodo non ho parlato con nessuno, volevo essere concentrato e convinto di rimanere qui nel migliore dei modi.

In quell'istante nella mia testa c'era solo la Lazio", ha concluso l'allenatore biancoceleste.

