LAZIO-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE INZAGHI SARRI IMMOBILE CRISTIANO RONALDO - Chiude il sabato delle quindicesima giornata del campionato di Serie A, il big match Lazio-Juventus. I biancocelesti di Simone Inzaghi vivono un periodo di forma straordinario e arrivano all'appuntamento dopo sei vittorie consecutive, l'ultima in casa con l'Udinese, e con il terzo posto in solitaria in classifica. Di contro, i bianconeri di Maurizio Sarri non sono al massimo, così come la punta di diamante Cristiano Ronaldo, e nel turno precedente, hanno pareggiato in casa col Sassuolo, scavalcati in testa dall'Inter dell'ex Antonio Conte.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36; Lazio 30; Roma** 29, Cagliari, Atalanta** 28; Napoli 23*; Parma e Verona** 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

