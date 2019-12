UDINESE-NAPOLI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GOTTI ANCELOTTI RITIRO - Martedì si giocherà il passaggio del turno in Champions League nell'incontro casalingo contro il Genk, ma ha bisogno anche di punti per risollevarsi in campionato: Udinese-Napoli è la sfida delle 18, secondo anticipo del sabato valido per la quindicesima giornata di Serie A. I friulani di Luca Gotti, a quattro punti dal Genoa terzultimo, hanno perso nel turno precedente contro la Lazio in trasferta, la vittoria manca da più di un mese; gli azzurri di Carlo Ancelotti, da mercoledì scorso in ritiro, sono stati battuti al 'San Paolo' dal Bologna di Mihajlovic e non vincono, addirittura, dal 19 ottobre scorso (2-0 casalingo al Verona).

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Dacia Arena' di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-NAPOLI

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Stryger Larsen; Lasagna, Okaka. All. Gotti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36; Lazio 30; Roma** 29, Cagliari, Atalanta** 28; Napoli 20; Parma e Verona** 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

*una partita in meno

**una partita in più

