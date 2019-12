ATALANTA-VERONA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GASPERINI JURIC - Dopo la grande sfida tra Inter e Roma, Atalanta-Verona apre il sabato della quindicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che mercoledì affronteranno il decisivo match per il passaggio del turno in Champions contro lo Shakhtar Donetsk, nel turno precedente hanno battuto con un sonoro 3-0 nel derby lombardo il Brescia dell'ex allenatore Grosso; di contro, i gialloblu di Ivan Juric, sono stati sconfitti tra le mura amiche dai giallorossi di Paulo Fonseca per 3-1.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-VERONA

ATALANTA (3-4-2-1); Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 38 punti; Juventus 36; Lazio 30; Roma** 29, Cagliari 28; Atalanta 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

**una partita in più

*una partita in meno

