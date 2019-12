INTER-ROMA DIRETTA SERIE A LIVE CONTE FONSECA CRONACA TEMPO REALE LUKAKU SMALLIN RAZZISMO DZEKO - Inter-Roma è la grande sfida che apre la quindicesima giornata del campionato di Serie A. L'anticipo del venerdì offre la sfida tra la capolista nerazzurra e i giallorossi lanciatissimi in zona Champions. La squadra di Antonio Conte è reduce dalla vittoria interna con lo Spal, e dal conseguente sorpasso ai danni della Juve in classifica, e martedì attende il Barcellona, sfida decisiva per il passaggio del turno in Europa. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno sconfitto nel turno precedente il Verona lontano dalle mura amiche. Sfida nella sfida, quella dei bomber delle due squadre: Romelu Lukaku, autore di 10 gol, e Edin Dzeko, fermo a quota 6 e in estate vicinissimo al trasferimento all'Inter.

Il belga è stato protagonista insieme a Smalling della polemica scaturita da un titolo del 'Corriere dello Sport' , ritenuto razzista. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Roma, smentito l'allarme Lukaku: le ultime sulle formazioni

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ROMA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Inter 37 punti; Juventus 36; Lazio 30; Cagliari e Roma 28; Atalanta 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino e Milan 17; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo*, Lecce e Udinese 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7

*una partita in meno

LEGGI ANCHE>>> Inter-Roma, bufera per il titolo in prima pagina: Smalling rompe il silenzio