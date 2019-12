Calciomercato Inter, la condizione per Giroud. Il Milan 'gufa'

CALCIOMERCATO INTER GIROUD MILAN - Antonio Conte ha chiesto rinforzi a Marotta sul mercato di gennaio per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e provare a tenere il passo della Juventus. Anche a causa degli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori chiave, l'Inter avrebbe bisogno di nuovi innesti in diversi reparti, specialmente in attacco. Tra gli obiettivi principali dei nerazzurri c'è Olivier Giroud che, secondo quanto riportato da 'L'Equipe', avrebbe chiesto di essere ceduto. Un partenza agevolata dalla sentenza del Tas che ha riaperto il mercato del Chelsea.

Il centravanti francese vuole fare un'esperienza in un altro campionato e giocare con continuità per non perdere il posto nelladi Deschamps in vista di

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal 'acconto' per Lautaro Martinez

Calciomercato Milan, Giroud alternativa a Ibrahimovic

A quanto pare Giroud sarebbe felice di tornare alla corte di Conte dopo averlo avuto come manager al Chelsea. Ma per sperare di avere spazio nell'Inter è necessario che i nerazzurri passino il turno in Champions League, cosicché in campionato potrà esserci più turnover per Lukaku e Lautaro Martinez. Altrimenti il centravanti dei 'Blues' potrebbe comunque sbarcare a Milano ma sull'altra sponda dei Navigli. Non è un mistero che anche il Milan cerchi una prima punta e l'affare Ibrahimovic stenta a decollare. Staremo a vedere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Pioli via subito? Contattato l'erede!