CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA SARRI / Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è soffermato anche sull'infortunio di Sami Khedira e sull'eventuale necessità di intervenire a gennaio sul calciomercato. L'allenatore di Figline si concentra però sulle possibili soluzioni tattiche, passando la palla alla società per possibili acquisti: "Proveremo a farci giocare Bernardeschi, contando sul recupero di Douglas Costa. Quando rientrerà, proveremo a farci giocare Ramsey.

Questo è il mio compito, il resto spetta alla società: io devo trovare un altro tipo di soluzione".

E in effetti la soluzione interna, con lo stop alla cessione di Emre Can, sembra al momento la strategia scelta da Fabio Paratici per il centrocampo bianconero. Il CFO del club piemontese però terrà comunque gli occhi ben aperti per cogliere eventuali occasioni: il primo nome che viene in mente è quello di Eriksen, ormai in rotta con il Tottenham, che potrebbe anticipare il suo addio a gennaio. Quando Allan potrebbe andare via dal Napoli: il brasiliano piace molto a Sarri e potrebbe rappresentare un innesto dal rendimento immediato conoscendo già l'allenatore di Figline. Tra gli altri nomi da tenere in considerazione ci sono anche Rakitic e Matic.

