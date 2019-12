Brescia, Balotelli a rischio esclusione: ecco il motivo

BRESCIA BALOTELLI SPAL - La quindicesima giornata del campionato di Serie A offre due big match in testa: oggi Inter-Roma e domani Lazio-Juventus. Ma c'è anche un'altra sfida delicatissima, quella tra la Spal penultima e il Brescia ultimo.

Una gara che rischia di perdere il protagonista più atteso: Mario. L'ex attaccante di Milan e Manchester City ha abbandonato anzitempo l'ultimo allenamento dei lombardi a causa di un forte mal di schiena dovuto ad una fastidiosa lombo-sciatalgia. Il tecnico delle 'Rondinelle' Eugeniofarà di tutto per recuperarlo in vista del suo ritorno in panchina al 'Mazza', ma non è detto che SuperMario verrà convocato.