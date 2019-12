LAZIO JUVENTUS CONFERENZA SARRI / Questa sera tocca all'Inter contro la Roma, domani la Juventus sarà di scena all'Olimpico contro la Lazio: la corsa scudetto passa per la Capitale con il doppio incrocio tra le due compagini che lottano per il titolo e le romane. I bianconeri andranno in casa della squadra di Inzaghi, attualmente terza in classifica, per riscattare il pareggio interno contro il Sassuolo e continuare il duello con l'Inter. Sarri parlerà in conferenza stampa questo pomeriggio alle 13: Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni.

CHAMPIONS - "Potrebbe esserci un calo di attenzione dopo le gare Champions. E' un'ipotesi".

PUNTI - "Sono tutti importanti, le gare hanno tutte la stessa importanza. A livello razionale siamo ad un livello della stagione in cui niente può essere decisivo. Poi i punti sono tutti importante.

E' una giornata importante come le altre, ci sono partite con livello di difficoltà importante".

BERNARDESCHI -"E' un ragazzo estremamente sensibile e si nota anche nella differenza di sicurezza tra casa e trasferta. Questa cosa gli sta pensando, è un giocatore importante: il mio compito è più aiutarlo e accompagnarlo che farlo riposare".

KHEDIRA - "Emre Can sa che se fa bene in campionato sarà sempre tenuto in considerazione anche se ha pagato l'esclusione dalla Champions. Khedira è una perdita pesante ma il suo ginocchio stava peggiorando anche in maniera non normale. Quindi è stato deciso questo: non ci rimane che far salire il rendimento degli altri".

LAZIO - "E' una delle migliori squadre in Europa: è una squadra che fa tenuta lontana dalla nostra area. Gli accorgimenti sono i soliti: cerchiamo di eliminare i pregi degli avversari".

