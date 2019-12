CHELSEA TAS BLOCCO CALCIOMERCATO / Via libera al Chelsea: il TAS ha ridotto la sanzione comminata al Chelsea, chiudendo di fatto il blocco del mercato.

L'arbitrato ha, infatti, dimezzato le sanzioni inflitte al club inglese riducendo da due a una sessione il blocco del mercato e abbassando l'ammenda a 300mila franchi svizzeri: questo significa che, avendo già scontato il blocco del mercato la scorsa estate, il Chelsea a gennaio potrà operare tranquillamente anche in entrata.

Il TAS ha ridotto la sanzione in quanto le violazioni di cui il Chelsea è accusato sarebbero state attuate in numero ridotto rispetto a quelle segnalate dalla Fifa: le motivazioni precise della decisione arriveranno soltanto ad inizio 2020 ma la sentenza è stata anticipata per consentire al Chelsea di poter agire nella sessione invernale di calciomercato.

