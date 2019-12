Lazio-Juventus, ESCLUSIVO Giannichedda: "Ci sta che Ronaldo non sia al top"

LAZIO JUVENTUS RONALDO - Nella sua carriera ha vestito la maglia di entrambe, raggiungendo i livelli più alti della propria carriera. Lazio e Juventus faranno sempre parte della vita sportiva e personale di Giuliano Giannichedda, doppio ex della sfida di domani sera tra biancocelesti e bianconeri: "Sono stato molto fortunato - racconta in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it l'ex centrocampista - Ho avuto il privilegio di indossare due tra le maglie più prestigiose del nostro calcio. Quando arrivai alla Lazio, era la Lazio di Cragnotti, una squadra abituata a giocare al vertice e a fare la Champions. Ho vissuto quattro anni straordinari nella Capitale. Poi c'è stata la Juve e anche lì, ho avuto la fortuna di far parte di un gruppo fantastico. Per qualità, forse, quella è stata una delle migliori Juventus di sempre. Facemmo cose straordinarie, poi scendemmo in Serie B e riportammo la squadra in A l'anno dopo. C'erano uomini di valore, dentro e fuori dal campo".

E non che la Juventus di oggi sia da meno, dato che la formazione di Sarri è una delle migliori in Europa, per qualità e ampiezza della rosa. Un'ampiezza che, però, sta rischiando di creare un caso diplomatico con Cristiano Ronaldo. O forse no: "Secondo me se ne sta parlando anche troppo - continua Giannichedda - CR7 è un valore aggiunto, mica un problema. Poi ci sta che nell'arco di una stagione, un calciatore possa non essere sempre al top. E' fisiologico, fa parte del gioco. Ronaldo è una risorsa e mai una difficoltà. Poi è chiaro: Sarri è entrato in un ambiente abituato a giocare in un diverso modo e ha dovuto fare i conti con tutto ciò. Un po' del suo gioco si sta iniziando a vedere, ma non ancora del tutto.

Ha calciatori diversi per caratteristiche, rispetto a quando era al Napoli".

Juventus, Giannichedda a CM.IT: "Ecco come è cambiato Sarri"

Una differenza, quella tra il Sarri di Napoli e quello di Torino, che Giannichedda ha continuato ad esplorare così: "Quando allenava gli azzurri, gli veniva imputato troppo spesso che utilizzava soltanto tredici calciatori, senza mai cambiare sistema. Adesso, alla Juventus sta dimostrando che sa utilizzare tutta la rosa, variando spesso. I bianconeri sono costruiti per questo, avendo un organico pieno zeppo di campioni, che possono deciderla quando vogliono. E proprio per questo, uno come Ronaldo non può essere un problema. Quando può giocare, deve giocare sempre: in un minuto può risolverti la partita".

E contro la Juventus, allora, la Lazio dovrà far attenzione alla grande potenza di fuoco dei bianconeri, nonostante il momento di forma della squadra di Inzaghi sia tra i più positivi degli ultimi anni: "La Lazio è tornata ad essere una squadra forte, tra le più importanti del campionato - conclude Giannichedda a Calciomercato.it - E ha i propri uomini migliori in un momento magico. La squadra gioca bene, esprime un grande calcio ed è tornata in alto in classifica. Contro la Juventus sarà una gran bella partita, anche perché i bianconeri giocheranno con il dente avvelenato. Dopo Sassuolo, vorranno riprendere la solita tabella di marcia".

A cura di Alessandro Montano